Motorista provoca colisão, causa atropelamento, tenta fugir e é contido por populares

INHAPIM – Um acidente entre dois veículos, seguido de atropelamento, foi registrado pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (8), na praça Argentino Soares, em frente a padaria Guerra, em Inhapim. Um Fiat Uno, em alta velocidade, bateu na traseira de outro Uno que estava estacionado. O motorista tentou fugir do local, mas foi contido por populares e preso pela polícia.

De acordo com o tenente Moraes, a Polícia Militar de Inhapim recebeu várias ligações 190 de um acidente automobilístico envolvendo dois carros e um pedestre. “No local os militares depararam com populares que estavam alvoroçados, imobilizando o indivíduo, afirmando que ele era o causador do acidente. Para resguardar a integridade física do indivíduo, ele foi colocado na viatura enquanto os militares passaram a apurar o que realmente estaria acontecendo. Durante a operação percebeu-se que o condutor do veículo causador do acidente, estava confuso com falas desconexas, aparentemente com alucinações”, explicou o tenente.

A condutora contou que estava com seu veículo estacionado em via pública, entrou em um comércio, e que um adolescente que estava fazendo companhia a ela em ficou próximo ao veículo, e que posteriormente ela escutou um barulho e verificou que um veículo havia colidido contra o seu. “Este veículo teve um deslocamento e acabou por acertar o adolescente que estava nas proximidades, e ele acabou sendo conduzido ao hospital, aparentemente com um fratura na perna”, disse o oficial da PM.

Durante a confecção do registro da ocorrência, os familiares do causador do acidente disseram que sofre de transtornos mentais, é assistido do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e que havia fugido de casa com o carro de um irmão, sem o seu conhecimento, tendo em vista que estava com receio de ser internado para tratamento médico.

Em virtude da agressividade do condutor, além dele ter causado o acidente e ter agredido uma pessoa, foi preso em flagrante e conduzido para Unidade de Pronto Atendimento, em Caratinga, para que fosse medicado.