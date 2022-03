Compradores são assaltados no banco de caixas da Ceasa

CARATINGA – No início da madrugada dessa quinta-feira (10), dois compradores de Muriaé foram assaltados na Ceasa (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais) de Caratinga.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas contaram que estavam em um caminhão e efetuavam uma descarga de alimentos hortifruti, momento em que apareceram dois indivíduos que desceram de uma motocicleta, aparentemente uma Honda CG 150 de cor prata, que foi deixada atrás de um caminhão.

Os autores de posse de armas de fogo renderam as vítimas, chegando a agredi-las com chutes, obrigando-as a levá-los até o interior do caminhão, onde roubaram uma quantia razoável em dinheiro.

Logo após o assalto, um dos autores efetuou um disparo de arma de fogo para o alto para intimidar as vítimas, tendo em seguida assumido novamente a condução da motocicleta e fugido sentido a BR-116, não sendo vista a direção tomada pelos infratores. Através das câmeras de segurança foi visualizado um indivíduo de camisa azul, capacete preto com verde, calça cinza, usando tênis, com uma arma na mão. O outro indivíduo usava capacete preto, blusa clara, calça, e também estava com uma arma na mão onde segundo as vítimas, uma das armas seria um revólver possivelmente calibre 38.

O gerente da Ceasa, Joaquim Nunes, informou que chegou às 5h da manhã ao local e contou que as vítimas passaram por momentos de muita tensão durante o assalto. Um dos bandidos, que estava armado, agiu de forma violenta com as vítimas.

“Por volta das 2h30, os compradores encostam seus caminhões próximos ao Banco de Caixas, para deixar as caixas vazias e adquirem os vales-caixa para fazer as compras no Mercado Livre do Produtor (MLP). Depois, eles passam esses vales-caixa para os produtores. Nessa descarga das caixas, chegaram dois indivíduos numa moto e já anunciaram o assalto. Um comprador e dois funcionários do Banco de Caixas foram agredidos e comentaram que eles deram até um disparo de arma de fogo para cima”, detalhou o gerente.

Até o fechamento dessa edição os autores não haviam sido identificados ou presos.