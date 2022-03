Comandantes dos Batalhões se reúnem em Manhuaçu e avaliam desempenho operacional

MANHUAÇU – Na tarde desta segunda-feira (7), aconteceu no auditório do 11° Batalhão de Polícia Militar a reunião mensal de Gestão de Desempenho Operacional (GDO) em nível regional.

A reunião está prevista no acordo de resultados firmado entre o Governo de Minas e a Polícia Militar desde ano que visa estabelecer metas operacionais a serem cumpridas pela instituição.

Estiveram presentes na reunião o comandante da 12° Região de Polícia Militar, com sede em Ipatinga, coronel Lemos Dias; do comandante do 11° BPM, tenente-coronel Luciano Reis e dos comandantes das demais Unidades de Execução Operacional, 14° BPM de Ipatinga, tenente-coronel Warley; 26° BPM de Itabira, tenente-coronel Barcelos; 58° BPM de Coronel Fabriciano, tenente-coronel Erbert; 62° BPM de Caratinga, tenente-coronel André Pedrosa; 17° Cia PM Ind de João Monlevade, tenente-coronel Schuab e 21° Cia PM Ind de Ponte Nova, tenente-coronel Wanderson Diniz, além dos comandantes das Companhias de Meio Ambiente, major Porto e Trânsito Rodoviário, major Edenilson.

No decorrer da reunião, após as boas-vindas do comandante do 11º BPM, tenente-coronel Luciano Correia dos Reis, foram apresentados, em telão, os relatórios produzidos pelos Batalhões e Companhias Independentes que integram a 12ª RPM, demonstrando as operações policiais realizadas em prevenção e combate ao crime, dados comparativos, entre outras informações relevantes que possibilitam análise precisa do cenário atual e o planejamento de novas ações em segurança pública.

Recentemente empossado como comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, acompanhou atentamente a apresentação realizada pelos comandantes dos Batalhões e das Companhias Independentes, aprofundando seu conhecimento sobre a Gestão de Desempenho Operacional destas Unidades, além de consolidar novas estratégias de policiamento para a região, a partir desta interação entre as unidades.