Motorista da carreta que tombou e pegou fogo passa por cirurgia

CARATINGA – De acordo com informações do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, passou por cirurgia ortopédica nessa quarta-feira (7), o motorista da carreta bitrem que pegou fogo na MG-329, próximo a Bom Jesus do Galho.

Conforme informações do Corpo de Bombeiro Militar, a carreta transportava produto inflamável, e depois de tombar, teria explodido e pegado fogo. A explosão do veículo fez com que as chamas se alastrassem para lotes às margens da rodovia.

“É uma ocorrência muito complexa, onde existe risco iminente de uma explosão. Esse incêndio passou da carreta para duas propriedades rurais. O trânsito foi todo interrompido no local, o risco de uma explosão era muito grande, mas, com o trabalho eficiente do Corpo de Bombeiros, utilizando técnicas de combate a incêndio e prevenção a acidentes no local, nós obtivemos êxito e a situação se encontra controlada.” destacou sargento Jonieldis.