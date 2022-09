Cantor Donato Lima fala de sua história com a música

CARATINGA – Aos 26 anos, o cantor e compositor Donato Lima já escreveu 250 letras românticas e tem levados suas canções para toda a região.

Donato participou do Conectados com Marcy Lopes essa semana onde contou que começou a cantar aos 18 anos, dando início a carreira em São João do Manhuaçu, sua cidade natal. “ Comecei com no sertanejo, fiquei uns meses cantando sozinho fazendo voz e violão usando meu próprio nome “Donato Rosa”, até que conheci um rapaz também de São João e formamos a dupla “Donato Lima e Dayan”, troquei somente o sobrenome, e então a gente começou a pegar alguns shows, foram dois anos de dupla. Ficamos conhecidos ali pela região de Luisburgo, Orizânia, Divino, rodamos muito ali”, disse.

Algo que marcou muito a vida do cantor, foi que aos 12 anos perdeu sua mãe Márcia Helena Rosa, e para vencer a tristeza se apoiou na música.

Donato conta que é fã de Raí Saia Rodada e seu estilo preferido é o forró. Com três clipes gravados, a música de trabalho do cantor é “Bebendo a Saudade”, que pode ser conferida em seu instagram @donatolimacantor.

Nas perguntas da Caixa Misteriosa, o cantor conseguiu driblar a apresentadora Marcy Lopes, pois falou mais da namorada Camylle do Nascimento Pereira com que pretende se casar em breve.

