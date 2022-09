Caratinga retoma desfile cívico em celebração ao Dia da Independência do Brasil

CARATINGA- Caratinga volta a realizar o tradicional desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7). Neste ano, o histórico 7 de setembro de 1822 completa 200 anos. Após dois anos com restrições mais severas em virtude da pandemia, o evento retorna de maneira ampla com a participação de escolas e instituições.

A programação terá início às 8h com o momento cívico e hasteamento de bandeiras na Praça Cesário Alvim. Em seguida, acontecerá o desfile na Avenida Olegário Maciel, trecho compreendido entre a Casa do Mel e o Caratinga Tênis Clube (CTC). Inclusive a prefeitura pediu a colaboração da população para que não deixe carros estacionados nestas localidades.

A abertura e o encerramento do desfile, tradicionalmente, serão realizados pelo Tiro de Guerra. Participarão ainda a Banda de Música Santa Cecília, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga, Fundação Cidade dos Meninos; as polícias militar, civil e Corpo de Bombeiros. Além de escolas municipais e estaduais, também terão participações especiais as Ordens Demolay e Internacional Arco-íris, trilheiros, motociclistas e carros antigos.

O DIÁRIO acompanhou o ensaio dos alunos da Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro. O professor de música Daniel Mendes destacou a expectativa para retomada do desfile. “É muito importante saber que esse ano estaremos juntos na Avenida depois de tempos longe do nosso convívio social. É gratificante levar essas crianças para o desfile mais uma vez, é o terceiro ano que representamos a nossa escola, com um número maior também de aprendizagem, com pouco tempo que tivemos conseguimos envolver novas crianças na bateria e elas têm se destacado. Focamos bastante nessa área musical, pois várias crianças se interessam e desenvolve várias outras áreas na vida intelectual da criança”.

PROGRAMAÇÃO DESFILE

Abertura com Tiro de Guerra

1ª Banda Santa Cecília

2ª NASF

3ª Bateria do Colégio Estadual

4ª Escola Menino Jesus de Praga

5ª Colégio Estadual

6ª Apae

7ª EM Ilha da Fantasia

8ª EM Doutor Maninho

9ª EM Dona Glorinha Rocha Abelha

10ª EM Crispim de Aquino Ramos

11ª EM Sebastião dos Santos Rosa

12ª EM Bezerra Menezes

13ª EM Barquinho Amarelo

14ª EM Professora Maria do C. Ribeiro

15ª EM Luís Antônio Bastos Côrtes

16ª EM Nossa Senhora do Carmo

17ª EM Santo Antônio

18ª EM Geraldo Marques Cevidanes

19ª EM Padre Roque Colombo

20ª Escola Líber

21ª Escola Expoente

22ª Escola Professor Jairo Grossi

23ª EE Sinfrônio Fernandes

24ª EE isabel Vieira

25ª EE Feliciano Miguel Abdalla

26ª EE Deputado Agenor Ludgero Alves

27ª EE Engenheiro Caldas

28ª EE Joaquim Nunes

29ª EE Moacyr de Matos

30ª Funcime

31ª Ordem Demolay

32ª Ordem Internacional Arco-íris

33ª Polícia Militar Pelotão

34ª Polícia Militar carros

35ª Polícia Civil

36ª Corpo de Bombeiros

37ª Trilheiros

38ª Motociclistas

39ª Carros antigos

40ª Encerramento com Tiro de Guerra