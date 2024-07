Moto é roubada no bairro Dário Grossi em Caratinga

CARATINGA – Na noite dessa última segunda-feira(8), um assalto foi registrado na praça Inés Maria Neves Chalabi, no bairro Dario Grossi.

Dois criminosos armados abordaram as vítimas e roubaram pertences e uma motocicleta.

As vítimas de 28 e 23 anos estavam sentados em um banco da praça quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que estavam vestidos completamente de preto e usando toucas ninja, eles se aproximaram correndo e apontando armas de fogo, aparentemente revólveres.

Os criminosos ordenaram que o casal entregasse os celulares e a chave de uma motocicleta Honda/CB 650F preta, que estava estacionada nas proximidades. Eles roubaram dois celulares.

Após revistar as vítimas, os bandidos mandaram que corressem e efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto. Em seguida, fugiram descendo a Rua Maria Helena Gomes Costa, depois a Rua Ramute Neves de Oliveira e Rua Maria Aniceta, seguindo em direção ao Bairro Doutor Eduardo.

De acordo com uma das vítimas, foi possível acompanhar o barulho da motocicleta roubada durante a fuga. Ele relatou ainda não ter ouvido nenhum veículo chegando antes dos criminosos aparecerem repentinamente.

A vítima foi orientada sobre como tentar rastrear o celular roubado, mas não conseguiu lembrar a senha naquele momento. A Polícia Militar seguiu em operação de rastreamento nas imediações, porém sem êxito até o momento.