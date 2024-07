Idosa desaparecida em Revés do Belém é encontrada após 24 horas de buscas

BOM JESUS DO GALHO – Uma senhora de 85 anos foi encontrada nessa terça-feira(9) após quase 24 horas desaparecida na Fazenda Bom Jesus, em Revés do Belém. A comunidade local, comovida e determinada, organizou uma busca incansável que culminou no resgate bem-sucedido da idosa.

A mobilização começou na noite anterior, quando os moradores perceberam que a senhora havia sumido. Sem energia elétrica na área e com a falta de suporte imediato de autoridades locais, a comunidade se viu obrigada a unir forças.

“Graças a Deus, mesmo sem contar com bombeiros e de outras equipes de busca, sentimos a necessidade de ir atrás e procurá-la”, disse Edimar Ferreira da Silva, um dos organizadores da busca.

Durante a noite, os esforços foram prejudicados pela falta de energia, dificultando ainda mais a localização da idosa. Apesar disso, a determinação dos voluntários não foi abalada. “Rodamos até meia-noite e meia, e ela só foi encontrada hoje pela manhã”, relatou Edimar.

Hoje, a idosa foi encontrada em uma ribanceira, com cerca de 10 metros de altura, exposta ao frio e aos mosquitos. “Ela foi muito forte ter suportado toda a noite”, acrescentou Edimar.

A ausência de um socorro oficial e imediato foi amplamente criticada pelos moradores. “Aqui em Revés de Belém somos carentes de socorro, então a população é que tem que ir para cima e não abrir mão de ajudar o próximo”, desabafou um dos moradores de Revés.

Além das críticas à falta de assistência pública, os residentes destacaram a importância da solidariedade e do amor ao próximo. “Parabéns àqueles que se empenharam na busca e no socorro dela”, comentou um dos vizinhos. “Revés tem pessoas de fibra e bom coração”, acrescentou outro.

O caso também serviu para alertar sobre a situação vulnerável dos idosos na região, que carecem de suporte adequado. A falta de energia elétrica nas residências foi um fator complicador, tornando a vida dessas pessoas ainda mais difícil. “É muito desumano dois casais de mais de 80 anos sem energia”, ressaltou Edimar.

A mobilização comunitária e a fé foram fundamentais para o desfecho positivo da busca. “Deus pôs a mão e cercou ela, porque senão ela ia cair dentro do brejo”, disse Edimar, muito emocionado.

FINAL FELIZ

A história, que teve um final feliz graças ao esforço coletivo, chama a atenção para a necessidade de melhorias no atendimento público e na infraestrutura local, especialmente para os mais vulneráveis.

“A falta de energia persiste há mais de dez anos no loteamento Fazenda Bom Jesus,

localidade totalmente desprezada. Muitas pessoas aqui usam insulina, e estão sem energia. Há muitos idosos e pessoas acamadas nesta localidade esquecida, que não recebem nem acompanhamento do posto de saúde. Para conseguir uma consulta, temos que ir ao posto, e chegando lá, é perigoso, às vezes nem tem vaga para consultar”, reclama outro morador de Revés do Belém.