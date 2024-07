Faltam três meses para as Eleições 2024: hora de checar a sua documentação

Para votar no dia 6 de outubro, leve um documento oficial com foto

DA REDAÇÃO – O calendário corre rápido e, daqui a pouco, já é hora de ir às urnas escolher vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos de 853 municípios mineiros. Faltam menos de três meses para o 1º turno das Eleições 2024, que acontece em 6 de outubro. Por isso, é importante checar com qual documentação é possível se identificar para votar.

Todas as eleitoras e eleitores precisam ter em mãos um documento oficial com foto. Não adianta levar o título de eleitor e esquecer o documento com fotografia. Os documentos válidos são:

-identidade (RG);

-carteira de motorista (CNH);

-certificado de reservista;

-carteira de trabalho;

-passaporte;

-carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

O documento deve estar em boas condições de leitura e com foto preservada.

E-Título: com foto ou sem?

O e-Título só vale como documento de identificação para quem já fez o cadastro biométrico e tem a foto no aplicativo.

Se você não tiver feito esse cadastramento em anos anteriores ou até o dia 8 de maio deste ano, não é mais possível inserir a fotografia no e-Título para as Eleições 2024, pois o cadastro eleitoral está fechado para a organização da logística de votação. Nesse caso, não basta mostrar o e-Título ao mesário. É obrigatório apresentar um outro documento, que tenha foto.

Certidões de nascimento ou casamento

Por mais importantes que sejam as certidões de nascimento e de casamento, elas não vão garantir o seu voto. É que elas não são aceitas pela Justiça Eleitoral como documentos de identificação na seção, justamente porque não têm foto.

“O título não é obrigatório, mas não deixe de levá-lo”, orienta a justiça eleitoral. “É sempre importante lembrar que o título de eleitor facilita a identificação e reforça a sua identidade na seção. Afinal, é o documento oficial emitido pela Justiça Eleitoral. Além disso, ele te ajuda a identificar onde votar, porque tem o número da zona eleitoral e da seção eleitoral”.

“Portanto, se você tem o título de eleitor impresso, não deixe de levá-lo no dia da votação”, recomenda.

Seu título de eleitor está regular?

Para votar, a eleitora ou eleitor precisa estar com o título regular. Ou seja, ele não pode estar cancelado ou suspenso.

Veja como conferir a situação do seu título:

-no Autoatendimento Eleitoral;

-no app e-Título;

-conversando com a Bel, assistente virtual do TRE-MG;

-ligando para o Disque-Eleitor: 148 ou (31) 2116-3600.

Se o seu título estiver cancelado ou suspenso, não é mais possível solicitar a regularização para votar nas Eleições 2024, porque o cadastro eleitoral está fechado.

Identificação na seção eleitoral

Quando a eleitora ou eleitor apresenta o documento de identificação, mesárias e mesários localizam o registro da pessoa no caderno de votação. O presidente da seção digita o número do título de eleitor no terminal do mesário e lê em voz alta o nome, para confirmar se é a pessoa correta.

Se a pessoa já tiver cadastrado a biometria, ela é solicitada a fazer a leitura biométrica. São feitas até quatro tentativas, com os dedos polegar e indicador das duas mãos. Se não for possível fazer a identificação biométrica, apenas o documento apresentado é verificado. Após finalizada a identificação do eleitor, ele é habilitado a votar.

“Tem alguma dúvida sobre a identificação na hora de votar? É só ligar para o Disque-Eleitor: telefones 148 ou (31) 2116-3600. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h”.