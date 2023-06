Morre segundo trabalhador que caiu do sétimo andar de prédio em obras em Caratinga

A Construtora Ferreira Sa LTDA confirmou na manhã desta terça-feira (27), a morte do segundo trabalhador que caiu do sétimo andar de um prédio em obras em Ipatinga nessa segunda-feira (26). José Ermelindo, de 52 anos, teve fraturas nas pernas com laceração e ficou preso em às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos, e morreu no hospital na manhã desta terça.

O outro trabalhador que também se acidentou, Paulino Calisto dos Reis, de 59 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira (26).

A construtora informou que os dois eram moradores de Ipatinga, e exerciam a função de pedreiros. Paulo trabalhava há cerca de 8 meses e o José há 6 messes.

O acidente aconteceu em uma obra que está sendo feita há pouco mais de um ano no bairro Iguaçu, depois que parte de um andaime se soltou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles estavam na plataforma suspensa e caíram de uma altura de aproximadamente 15 metros. No momento do acidente, o equipamento estava no sétimo andar do prédio em obras.

A construtora informou também que, lamenta o ocorrido e disse que está prestando assistência aos familiares. Além disso, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.