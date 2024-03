MORRE PADRE VITTORIO

O sacerdote era da ordem da Congregação do Santíssimo Sacramento e deixa um legado de humidade e amor ao próximo

CARATINGA- Faleceu, aos 83 anos, na noite desta quarta-feira (20), o vigário da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Caratinga, padre Felice Vittorio Baggi.

Padre Vittorio estava hospitalizado com o quadro grave de pneumonia e também foi diagnosticado com Chikungunya, recentemente.

A despedida acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 10h, com a chegada do corpo ao Santuário de Adoração. Às 10h30 ocorrerá a celebração eucarística. 15h a programação segue com o Ofício dos Fiéis Defuntos. A celebração eucarística acontecerá às 19h. No sábado (23), às 7h acontece o Ofício de Nossa Senhora. Em seguida, previsto para as 9h, a celebração eucarística com sepultamento na Gruta do Santuário.

A HISTÓRIA

Padre Felice Vittorio Baggi nasceu no dia 9 de maio de 1940 em Sorisole, uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, na Itália. Filho de Pietro Baggi e Giuseppina Scotti. Matriculou-se em Sorisole, onde cursou o primeiro grau com duração de oito anos, concluindo m 1955. O Clássico cursou no Seminário Sacramentino por dois anos concluindo no ano de 1957. Mesmo local onde cursou Filosofia por três anos concluindo em 1962. Em dezembro de 1967 concluiu o curso de Teologia também no Seminário Sacramentino, com duração de cinco anos.

Sacerdote, desde a data de 3 de dezembro de 1966 pela imposição das mãos de Dom Vincenzo Radicioni da Diocese Montalto – Ripatransone, pertencendo a ordem da Congregação do Santíssimo Sacramento.

É bacharel licenciado em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade de Latrão em Roma. (Pontifícia Università Lateranense). Especializado em Catequese pelo Instituto Lumen Vitae de Bruxelas na Bélgica.

VIDA EM CARATINGA

Em 7 de janeiro de 1979, veio para o Brasil. Tornou-se professor e diretor espiritual de Seminário e animador vocacional. Aos 13 dias do mês de janeiro de 1980, já residente na Diocese de Caratinga assumiu como pároco a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Entre Folhas.

Continuava a atuar como Vigário Paroquial da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga entre os anos de 1980 e 1984. Em 8 de abril de 1986, retornou a Caratinga e novamente nomeado pároco da mesma Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Caratinga.

Em 22 de fevereiro de 1996, foi nomeado pároco Amovível da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga, até 9 de abril de 1987, quando deixou a diocese de Caratinga, permanecendo fora por 19 anos.

Em 2 de fevereiro de 2006, retornou a diocese como vigário paroquial da Paroquia do Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Adoração. Em 2 de fevereiro de 2007 recebeu a provisão de Administrador Paroquial da mesma paróquia, onde permaneceu no cargo até 20 de outubro de 2011, quando assumiu o ofício de pároco na mesma paróquia.

Em Caratinga, ainda assumiu como vigário paroquial do Santuário em 15 de fevereiro de 2013, e em 15 de outubro do mesmo ano recebe a provisão de Administrador Paroquial.

Em 21 de março de 2019 retornou a Caratinga, quando novamente assumiu o ofício de pároco. Desde 10 de maio de 2022 atuava como vigário paroquial do Santuário.

AMOR EXAGERADO

Inspirado pelo desejo ardente de São Pedro Julião Eymard e seu amor exagerado, Padre Vittório nunca poupou esforços para a dedicação à formação espiritual e teológica de seus filhos espirituais; a sua evangelização nunca se limitou à sua paróquia física.

“Após semanas de internação Padre Vittorio retorna a Casa Celestial, nos deixando como marca a fé, o sorriso fraterno e o acolhimento a todos. Agradecemos a Deus pelo privilégio de termos tido este sacerdote em nossa Diocese”, destaca a Diocese de Caratinga.

DEPOIMENTOS

“Descanse em paz! Desconheço alguém que tenha vivido a vocação tão intensamente como o senhor Padre Vittorio. Um autêntico italiano, apaixonado por massas e por carro. Não perdia uma corrida de Fórmula 1. Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom, por ter permitido participar da sua Vida. Um dia extremamente difícil”.

“Padre Vittorio era o melhor dos amigos. Uma pessoa sensível aos problemas humanos.

Meu marido William, eu, meus 2 filhos, o padre Vitório e o padre Dante.”

“Continua entre nós. Ninguém morre quando continua vivo no coração de alguém. Choro sua partida, pois, em cada coração existe uma parcela de amor, carinho, amizade e muita fé depositados por você. Você, Padre Vittorio, foi o nosso amigo quando nós mais precisávamos, todos nós queríamos vivo entre nós, mas sabemos que você está feliz por estar bem pertinho de Deus. Durante toda a sua existência teve como lema a Honra e a Fé inabalável.

Misericordioso Deus, dai – lhe o repouso eterno

– Uma lágrima, uma dor, uma saudade …”.

“Ao Saudoso Pe. Vittorio Baggi.

Agora que você partiu, é que todas as palavras que nunca lhe disse em vida parecem querer sair. Talvez só após a sua morte é que tenho percebido da importância que você teve na minha vida e na vida da minha família ou talvez nunca tenha percebido que houve coisas que ficaram por dizer.

Creio que nunca lhe agradeci todos os seus conselhos sábios, todas as conversas que duraram horas, nem todas as risadas que compartilhamos.

Sei que nunca lhe disso quanto admirava você, nem a sua capacidade de ir à luta e de enfrentar as adversidades com um sorriso no rosto.

Ficou e ficará sempre muita coisa por dizer, pois não há palavras suficientes no mundo para expressar quanto gostava de você”.

“Padre Vittorio, acima de tudo um sacerdote. Foi pai, amigo, irmão. Quero me lembrar sempre de sua alegria”

“Padre Vittorio! Aprendi a ser amigo dele. Ouvimos músicas italianas para saborear o dia. A honestidade dele com as coisas de Deus, fazia notar a presença do Espírito Santo. Deixará saudades”.

“É com profunda tristeza que nos despedimos do querido padre Vittorio, que serviu com dedicação e amor à comunidade do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e na alma desta comunidade que ele tão fervorosamente guiou.

Padre Vittorio não era apenas um líder espiritual, mas um exemplo de amor incondicional. Sua presença calorosa e sua sabedoria acolhedora tocaram as vidas de tantos, guiando-nos em momentos de alegria e consolando-nos nos momentos de dor.

Seu compromisso com a fé, sua humildade e sua compaixão foram fontes de inspiração para todos nós. Ele nos ensinou a importância da fé, da esperança e da caridade, e seu legado perdurará através das gerações”.

“Padre Vittorio se tornou um membro da nossa família! Sempre junto de nós, nos momentos felizes e tristes que nos marcaram. A ele, nossa gratidão por tudo que representa em nossas histórias pessoais e familiares”.

“Padre Vittorio, pessoa extraordinária. Carismático e comunicativo.

Deixa um enorme vazio e grande legado de fé e vivência cristã. Está nos braços de Deus.

Deixa ainda um notável exemplo de proximidade, carinho e respeito de quem conviveu próximo a ele.

Que sua vida sirva de guia, inspiração, determinação e otimismo. Que seu exemplo nos faça sermos cada dia pessoas melhores”.

“Padre Vittorio me ensinou muitas coisas, sendo a primordial a aceitação da vontade de Deus em nossa vida. Ensinou-me a entregar meu filho de 15 anos a Deus. Ensinou-me a ser forte, alicerçada na Palavra de Deus e na Eucaristia. Nunca conheci alguém tão compassivo…sempre demonstrou compaixão pelos sofrimentos alheios. Se compadecia e emocionava com a gente nos momentos difíceis. E, nos momentos alegres, vibrava conosco. Partilhávamos tudo…meus netinhos eram apaixonados com ele. Era tudo tão espontâneo que Rafael colocou o nome do seu boneco de pano de “Vittorio”…assim será lembrado, compassivo, resiliente, autêntico, feliz e realizado na vocação que Deus lhe deu: sacerdote para sempre!”.

“Um verdadeiro discípulo de Jesus. Amava incondicionalmente as pessoas, era capaz de chorar com que chorava, sorrir com quem sorria. Amou o sacerdócio com toda humildade e dedicação. Nosso grande amigo e irmão. Desde os 12 anos, órfão de mãe, foi para o Seminário, onde abraçou a todos com amor e foi feliz e realizado. Até um dia! Mamma Mia!”