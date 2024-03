Morre padre Vittório Baggi

Faleceu, aos 83 anos, na noite desta quarta-feira (20), o vigário da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Caratinga, padre Felice Vittorio Baggi.

Padre Vittorio estava hospitalizado com o quadro grave de pneumonia e também foi diagnosticado com Chikungunya, recentemente.

Natural de Bérgamo, na Itália, padre Vittorio foi ordenado sacerdote em 03/12/1966. Em 07 de janeiro de 1979, veio para o Brasil. Tornou-se professor e diretor espiritual de Seminário e animador vocacional.

Aos 13 dias do mês de janeiro de 1980 já residente na Diocese de Caratinga assumiu como pároco a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Entre Folhas.

E continuava a atuar como Vigário Paroquial da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga entre os anos de 1980 a 1984. Em 08 de abril de 1986, retorna a Caratinga e é novamente foi nomeado pároco da mesma Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Caratinga. Em 22 de fevereiro de 1996, foi nomeado Pároco Amovível da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga, até 09 de abril de 1987 quando deixou a diocese de Caratinga, permanecendo fora por 19 anos.

Em 02 de fevereiro de 2006, retorna a diocese como vigário paroquial da Paroquia do Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Adoração. Em 02 de fevereiro de 2007 recebe a provisão de Administrador Paroquial da mesma paróquia. Onde permanece no cargo até 20 de outubro de 2011 quando assume o oficio de pároco na mesma paróquia.

Em Caratinga, ainda assume como vigário paroquial do Santuário em 15 de fevereiro de 2013, e em 15 de outubro do mesmo ano recebe a provisão de Administrador Paroquial.

Em 21 de março de 2019 retorna a Caratinga quando novamente assume o oficio de pároco. Desde 10 de maio de 2022 atua como vigário paroquial do Santuário.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

O DIÁRIO DE CARATINGA se solidariza com a família, amigos e toda a Diocese neste momento de dor.