Morador que morreu atingido por árvore durante chuva desceu do carro para abrir portão automático: ‘Estava sem energia’

Esposa e filha da vítima ficaram no carro e tiveram escoriações. Homem, de 58 anos, morava no bairro Monte Serrat, em Itupeva (SP). O homem de 58 anos que morreu durante um temporal em Itupeva (SP), na noite de segunda-feira (8), havia saído com a esposa para visitar uma amiga durante a noite e voltava para casa quando foi atingido por uma árvore, que caiu com a força do vento.

Fátima Ming, esposa de João Carlos de Arruda Ming, disse à TV TEM que, por conta da falta de energia elétrica no bairro Monte Serrat, onde a família mora, João precisou abrir manualmente o portão da casa, que é elétrico.

"Estava sem energia e ele desceu para abrir o portão. No momento em que ele desceu, a árvore caiu em cima dele. Veio poste, fiação. Eu estava dentro do carro com a minha filha", relata. Fátima e a filha do casal, de 24 anos, foram atendidas no local e, conforme a Defesa Civil, tiveram apenas escoriações. A Defesa Civil informou que a região ficou sem energia devido à queda de um poste.

Temporal

O temporal que atingiu a região na segunda-feira veio acompanhado de fortes rajadas de vento e causou diversos pontos de alagamento. Em Jundiaí, a região do Centro foi a mais afetada, mas a cidade registrou sete pontos de alagamento no total.

A CPFL Piratininga informou que as fortes chuvas e ventos que atingiram a região de Itupeva e Jundiaí causaram queda de várias árvores sobre a rede de distribuição, danificando postes e cabos em alguns pontos das cidades. Segundo a companhia, o fornecimento de energia já foi restabelecido para a maioria dos locais afetados. O capitão da Defesa Civil do Estado, Roberto Farina, disse em entrevista ao Bom Dia São Paulo que chuva repentina que atingiu cidades paulistas na segunda-feira é característica do verão e ocorre por conta das altas temperaturas da estação. Segundo Farina, desde novembro, foram registradas mais de 3 mil quedas de árvores em todo o estado.

“É importante que as pessoas, ao perceberam mudança de temperatura, principalmente chuva, que elas se abriguem e evitem se expor ao risco. Que busquem edificações, como comércios, residências, e aguardem a chuva passar. Estamos monitoramento pontos de risco,” ressalta.