Missa em ação de graças por Dom Emanuel

CARATINGA- Vários padres, religiosos e religiosas de da Diocese de Caratinga participaram, na noite desta terça-feira (30), na Catedral de São João Batista, da missa em ação de graças pelo tempo de pastoreio de Dom Emanuel Messias de Oliveira.

Dom Emanuel foi empossado bispo de Caratinga em maio de 2011. Em 13 de dezembro de 2023, a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado por dom Emanuel Messias de Oliveira por motivos de idade, aos 75 anos. No mesmo ato, o foi nomeado como novo bispo para a diocese, dom Juarez Delorto Secco. A posse do novo bispo ocorrerá em 17 de fevereiro.

Na solenidade, dom Emanuel recebeu quatro homenagens especiais, de Gicelia Azevedo (representando os leigos da diocese), padre Ely da Terra Cristo (representando os presbíteros), Irmãs Maria Goretti e Graciana (representando a congregação feminina) e padre José Raimundo (congregação masculina).

Logo após a missa foi servido um jantar no Centro de Pastoral da Catedral. Confira os principais momentos da missa em ação de graças nos registros fotográficos de Luan Carlos: