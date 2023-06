Ministério Público oferece denúncia contra homem acusado de estuprar prima em Iapu

O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, sob titularidade do promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, ofereceu denúncia em desfavor de um homem de 24 anos por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) praticado contra uma adolescente, sua prima, que possuía 12 anos de idade. O crime aconteceu ao longo do mês de dezembro de 2022, no Córrego do Cadelo, zona rural de Iapu.

O processo tramitará perante a 1ª Vara de Inhapim e o acusado, se condenado, deverá cumprir de 13 a 25 anos de reclusão em regime fechado.

Para a Promotoria, esta atuação demonstra o empenho das polícias mineiras locais (PMMG e PCMG) e do Ministério Público para coibir a violência sexual contra a mulher (e demais formas de violência contra estas) e sinaliza a rigidez na aplicação da lei penal, a qual serão submetidos todos aqueles que praticarem tais crimes na Comarca de Inhapim.