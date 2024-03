Mineira é presa nos EUA por abusar de crianças e transmitir na internet

A mineira Walquiria Cassini, de 38 anos, natural da cidade de Governador Valadares, no interior do estado, foi presa pela polícia federal americana, o FBI, acusada de abusar sexualmente de várias crianças enquanto fazia a transmissão online, pela internet.

Ela, o marido e até o filho foram presos na última quarta-feira, 5, após mais de quatro meses de investigação da polícia.

Nos Estados Unidos ela trabalhava como técnica de ultrassonografia e atuava especificamente na área de disfunção erétil.

Segundo informações do jornal Daily Mail, ela foi presa no trabalho, na empresa Boston Scientific, que faz dispositivos médicos com sede em Massachusetts. Ela tinha sido promovida em 2022 e era uma vendedora sênior.

Walquiria e o marido são acusados de abusar sexualmente de duas crianças, ambas de 10 anos. Segundo as investigações, o abuso a uma delas teria começado quando ele tinha apenas 5 anos.

Quem é Walquiria Cassini

A brasileira se mostrava nas redes sociais como uma fã da cantora americana Taylor Swifit e postou um trecho de uma música:

“Darling, I’m a nightmare, dressed like a daydream” (“Querido, eu sou um pesadelo, vestido como um sonho acordado”, em tradução livre).

Fonte: Uai