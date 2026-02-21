Perdeu a carteira de identidade no Carnaval? Saiba como solicitar a segunda via nas UAIs

Seplag orienta cidadãos que perderam ou tiveram o documento furtado. Atendimento nas UAIs deve ser agendado

DA REDAÇÃO – Os cidadãos que perderam sua Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o Carnaval podem solicitar a segunda via com segurança e facilidade em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) disponibiliza canais digitais e atendimento presencial nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs).

A solicitação da nova via pode ser feita de forma prática pelo MG App, pelo Portal MG (www.mg.gov.br) ou presencialmente em uma UAI, mediante agendamento prévio feito gratuitamente nesses mesmos canais. O cidadão que perdeu, teve o documento furtado ou roubado deve ficar atento aos procedimentos específicos para cada situação.

A medida reforça o compromisso do Governo de Minas em oferecer serviços públicos acessíveis, digitais e eficientes, garantindo mais segurança e comodidade à população.

Segunda via de documentos perdidos

Nos casos de perda, é necessário solicitar a segunda via da Carteira de Identidade Nacional pelos canais oficiais. Nessa situação, há cobrança da taxa de emissão do documento.

Gratuidade em caso de furto ou roubo mediante B.O.

Quando o documento for furtado ou roubado, o cidadão deve registrar o Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil de Minas Gerais em até 60 dias da data do fato. A apresentação do boletim é obrigatória para assegurar o direito à gratuidade da segunda via da identidade.

Como fazer a solicitação

O serviço está disponível nos seguintes canais digitais:

MG App;

Portal Cidadão MG.

Ou com atendimento presencial em uma das 60 UAIs no dia e no horário marcados, apresentando a documentação necessária:

Certidão de nascimento ou casamento

Boletim de Ocorrência, nos casos de furto ou roubo

Em casos de urgência comprovada, é possível solicitar o agendamento excepcional por meio do “Fale Conosco”, disponível neste link: https://www.mg.gov.br/pagina/fale-conosco.

Primeira via da CIN é gratuita

A primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. A cobrança de taxa ocorre apenas nos casos de solicitação de segunda via que não estejam relacionados a furto ou roubo comprovados por Boletim de Ocorrência.