Novo pedido de impeachment contra o prefeito Coronel Sandro é protocolado em Valadares

GOVERNADOR VALADARES – Um novo pedido de impeachment contra o prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro (PL), foi protocolado na Câmara Municipal e amplia a crise política enfrentada pelo chefe do Executivo. A nova representação questiona supostas irregularidades na compra de kits escolares pela administração municipal e aponta possível prejuízo milionário aos cofres públicos.

Segundo as informações divulgadas, a denúncia sustenta que o município teria aderido a atas de registro de preços com valores superiores aos praticados por outros consórcios públicos e pelo próprio governo federal. A representação cita diferenças consideradas expressivas nos preços de mochilas e materiais escolares adquiridos pela prefeitura.

O documento aponta que algumas mochilas teriam sido compradas por mais de R$ 200 a unidade, enquanto produtos semelhantes estariam disponíveis em atas públicas por valores significativamente menores. A estimativa apresentada na denúncia indica um possível prejuízo de até R$ 7,8 milhões aos cofres municipais.

Outro ponto levantado na representação envolve a quantidade de kits adquiridos para creches municipais. Conforme o pedido protocolado, o número de conjuntos comprados seria superior ao total de matrículas registradas na educação infantil do município.

O novo pedido chega em meio ao andamento de outro processo político-administrativo já instaurado na Câmara de Governador Valadares, relacionado a supostas irregularidades no contrato do transporte escolar municipal. A comissão processante responsável pelo caso aprovou parecer favorável à continuidade do processo, que pode culminar em impeachment.

O processo envolvendo o transporte escolar questiona possíveis irregularidades na contratação do serviço, incluindo suposto sobrepreço, pagamentos sem cobertura contratual e divergências relacionadas à formalização do contrato.

Até o momento, conforme os veículos que noticiaram o caso, a Prefeitura de Governador Valadares ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o novo pedido de impeachment.

Com informações Diário do Rio Doce