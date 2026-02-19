Cresol Minas Gerais renova patrocínio ao Tombense para a temporada 2026

Iniciativa reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional e o interesse pela comunidade

A Cresol Minas Gerais oficializou, no dia 6 de fevereiro, a renovação do patrocínio ao Tombense para a temporada de 2026. A iniciativa reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional e materializa, na prática, o 7º princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade.

A continuidade da parceria consolida a atuação da Cresol como agente de fortalecimento econômico e social nas regiões onde está presente. Ao apoiar o esporte, a cooperativa amplia seu papel institucional, investindo em iniciativas que promovem integração, oportunidades e valorização do potencial local.

A assinatura do contrato contou com a presença do presidente da Cresol Minas Gerais, Jerônimo Freitas Navarro; do vice-presidente, Marco Aurélio de Lima; do diretor-executivo, Alexandre Barbosa Rodrigues; e da gerente da agência de Tombos, Edjane Fortini. Representando o Tombense, esteve presente o presidente do clube, Lane Gaviole.

A renovação reafirma a visão estratégica da Cresol de apoiar projetos que contribuem para o fortalecimento das comunidades, estimulando o desenvolvimento sustentável e gerando impacto positivo que vai além do campo esportivo.