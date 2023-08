Meteorologista explica baixa umidade relativa do ar na região

CARATINGA- Desde a chegada do inverno, em 21 de junho, os mineiros começaram a sentir a diferença na umidade. Ao longo das semanas, Defesa Civil e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vêm alertando para a umidade relativa do ar baixa, devido a uma massa de ar seco.

A reportagem conversou nesta quinta-feira (3), com o meteorologista Ruibran dos Reis, a respeito da situação na região de Caratinga. “Duas massas de ar estão atuando em Minas Gerais, a massa de ar seco continental e a massa de ar tropical marítima, que atua entre o Brasil e África. Ela acaba trazendo um pouco de nebulosidade para os vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e também para a zona da Mata. Na região de Caratinga, sol entre nuvens nos próximos dias”.

Ruibran ainda citou quais são as previsões climáticas para a região de Caratinga, em relação a umidade do ar. “Mas, essa massa de ar que atua entre o Brasil e a África acaba enfraquecendo nos próximos dias, com isso a massa de ar seco atua em boa parte do estado. Estamos prevendo para a região de Caratinga sol entre nuvens nos próximos dias, queda da umidade relativa do ar e temperaturas em ligeira elevação”.

O ar seco pode provocar, dentre vários sintomas, dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, sensação de areia nos olhos, ressecamento da pele, cansaço e incômodo ao respirar. Por isso, a hidratação é fundamental. Evitar a prática de exercícios físicos entre 10h e 16h, manter a casa arejada e aumentar o consumo de frutas e verduras também estão entre os cuidados. Outra medida é manter o próprio ambiente mais úmido.