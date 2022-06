MENINO MALUQUINHO ESTÁ DE VOLTA

Restauração foi concluída nesta quinta-feira (9). Prefeitura solicitou ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural tombamento do monumento

CARATINGA– Nesta quinta-feira (9) foi concluída a restauração da estátua do Menino Maluquinho. O monumento, que estava interditado desde setembro de 2021, quando foi detectado o risco de queda da cabeça do monumento, foi entregue com uma nova pintura e com segurança reforçada.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Humphrey Lima destaca as providências realizadas pela Prefeitura, desde que foi constatado o problema na estátua. “Primeiro precisamos frisar que todo monumento tem o caráter peculiar, materiais, a forma de fazer, o tempo, condição climática. Foram três meses e cinco dias do artista Flávio, que tivemos orgulho, ele participou do trâmite licitatório para realizar a obra e ser de Caratinga, uma pessoa muito zelosa, caprichosa”.

O secretário ainda frisa o trabalho de restauração realizado. “Para se ter um parâmetro a cabeça ficou pesando aproximadamente 200 quilos, ela não tinha uma haste para ser retirada, teve de ser refeita. O Flavio teve o zelo de colocar sete camadas de fibra de vidro, para ficar bem seguro. A estátua agora faz 19 anos, por dentro também foi feita toda uma estrutura que não tinha, devido à trepidação das carretas bitrens que passam pela BR-116, uma importante rodovia”.

Humphrey enfatiza a importância do Menino Maluquinho como referência para o turismo da cidade. “Agradecemos ao Flávio e ao prefeito Dr. Welington que nos deu todas as condições, não mediu esforços para que a estátua ficasse de modo impecável. Foi feito todo trabalho de fazer peça por peça e entregar para nossa Caratinga essa obra, que todos que passam para fotografar o Menino Maluquinho, que é um ícone mundial. Acabamos agora de pedir ao Conselho de Patrimônio Cultural o tombamento do monumento, que não havia sido tombado até então. Estamos entregando a obra realmente do jeito que deveria ter sido feito alguns anos atrás”.

O restaurador Flávio Rodrigues detalha a complexidade dos serviços realizados no monumento, que foi trabalhado em duas partes: a cabeça e o restante do corpo. “Fomos surpreendidos com algumas situações devido a algum detalhe interno que não dava para verificar anteriormente e quando removemos a cabeça percebemos que havia falta de estrutura para sustentá-la. Tivemos que tomar essas providências para deixar um trabalho bem garantido e seguro para a população”.

No trabalho de restauração, cuidados para garantir o reforço da estrutura internamente, além da parte estética na área externa. “Na área do pescoço até a parte do peito do boneco tem umas vigas de cimento, uns vergalhões, algumas ferragens. Trabalhamos com a tinta automotiva, que como todos sabem, é uma tinta que tem uma durabilidade maior e maior resistência. Então, acredito que nós teremos por um bom tempo a pintura da maneira que está sendo entregue agora”.

Como caratinguense, Flávio se disse orgulhoso de realizar este trabalho. “Nasci aqui, tenho irmãos que moram aqui e é uma alegria muito grande fazer esse trabalho aqui. Agradeço muito a prefeitura pela oportunidade e, também, pelo povo que é acolhedor, como sempre”.

Com a retirada dos andaimes utilizados durante a restauração, aos poucos o Menino Maluquinho foi se mostrando imponente novamente e já atraía turistas para fotografias. É o caso da professora Ana Maria Miranda, que mora em Valparaíso de Goiás e ficou satisfeita em conhecer a estátua que representa o personagem da história que ela já retratava nas salas de aula. “Gratificante, não conhecia a cidade, mas, sabia da referência do escritor e Caratinga como a terra dele. Já tinha visto uma reportagem com a inauguração da estátua e outras referências mais sobre a literatura, que é a referência do Ziraldo. Muito legal, é uma estátua que as pessoas deveriam referenciar, quem é comprometido com a leitura, principalmente, quem é educador precisa dessa referência da leitura e amarrar a sua essência nos autores, como uma ferramenta de trabalho, que é válida”.