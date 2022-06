Dupla sertaneja Zé Vittor e Lucas falam da carreira e de projetos no “Conectados com Marcy Lopes”

CARATINGA – A dupla sertaneja Zé Vittor e Lucas participou essa do programa “Conectados com Marcy Lopes” que foi ao ar na última quinta-feira (9) em todas as redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA, no Diário Cast.

A dupla contou que se conheceu ainda quando estavam na escola, se tornaram amigos e agora parceiros de trabalho. Os dois têm 22 anos e são nascidos em Caratinga.

Muito dinâmicos e alegres, Zé Vittor contou que a dupla é bem eclética e toca de tudo em seus shows. Já Lucas mostrou a música de trabalho “É questão de costume”, que tem um ritmo contagiante e uma letra de “sofrência” que não sai da cabeça de quem ouve. E os meninos se divertiram muito com a apresentadora Marcy Lopes no ponto alto do programa que é a caixa misteriosa, com perguntas bastante descontraídas, que acabam deixando os entrevistados em “calça justa”.

