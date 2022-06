Santuário prepara 63ª Semana Eucarística

CARATINGA- A Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus- Santuário de Caratinga está preparando a 63ª Semana Eucarística. Para detalhar a programação que vai do dia 9 ao dia 16 de junho e o sentido da data para a igreja católica, o DIÁRIO conversou com o padre Renivaldo Bruno da Cruz.

Renivaldo destaca que muitas celebrações estão previstas até o dia 16 de junho, Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. “Estamos com uma programação intensa, retomando as nossas atividades, principalmente da Semana Eucarística, após a pandemia e esperamos que os fiéis respondam com a participação nesta programação. Teremos a partir das 19h, a celebração eucarística, daremos abertura na quinta-feira e no transcurso da semana teremos também atividade com as crianças no sábado, a benção, teremos um momento de adoração com os romeiros; a partir de 13h na segunda-feira, na gruta e, em seguida, a procissão e a celebração eucarística às 14h também com os romeiros aqui do Santuário. Dom Emanuel confirmou presença na celebração eucarística, faremos a concentração na Catedral, às 17h, no dia 16, sairemos em procissão fazendo aquele percurso tradicional para nos reunirmos aqui no Santuário às 18h30 para celebrarmos a Eucaristia. E, também, a confecção dos tapetes, de suma importância a participação dos fiéis”.

O padre explica que se trata de um momento muito importante, saindo do tempo da Páscoa com grandes festividades. “A Semana Eucarística vem nos fortalecer no sentido de que somos cristão e pertencemos a essa comunidade, esse corpo místico de Cristo e somente a ele nós devemos fazer a nossa reverência. A Semana Eucarística traz para nós o sentido de unidade, como Cristo nos convida a ser um, único corpo místico, buscamos envolver algumas paróquias da Diocese, porque a festa de Corpus Christi não é particular dos sacramentinos, mas, sim de toda a igreja. Precisamos movimentar o Santuário, para também ajudar na reforma. Teremos nossas barraquinhas, principalmente no final de semana, com o bingo”.

E finaliza, deixando o convite para que a população prestigie as celebrações. “Participem conosco, a partir de quinta-feira, às 19h, daremos início. Acompanhem também pelas nossas redes sociais”.