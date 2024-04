Menino Maluquinho: Como nasceu o mais famoso personagem de Ziraldo

O Menino Maluquinho faz aniversário na mesma data que o cartunista Ziraldo, que morreu neste sábado (6), aos 91 anos. Ziraldo nasceu em Caratinga em 24 de outubro de 1932. Em 24 de outubro de 1980, Ziraldo apresentou ao Brasil o famoso menino da panela na cabeça.

De acordo com a reportagem de O Globo, Ziraldo contava que inventou o Menino Maluquinho enquanto fazia a barba e conversava consigo mesmo em frente ao espelho.

Em Caratinga, o Menino Maluquinho foi eternizado em uma estátua.

O monumento possui 8 m de altura, e foi construído em resina de fibra revestido com massa sintética enrijecedora com base de concreto armado, pintado com tinta automotiva e protegido em verniz vitrificado. O monumento possui, com a base, 10 m de altura. O artista que elaborou o monumento foi João Rosendo Alvim Soares de Manhumirim, que realiza trabalhos importantes nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Foi inaugurado no dia 21/06/03, em homenagem pelas autoridades locais ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Moreira Pinto.