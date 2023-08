Mais uma edição do “Músicos do Bem”

Portaria do evento terá renda revertida para o Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales

CARATINGA- Um convite para o bem. No domingo (27), será realizado mais um encontro beneficente de músicos em Caratinga. Várias atrações musicais unidas em torno de um propósito: a solidariedade.

O cantor Paulo Mattos destaca que o projeto “Músicos do Bem” está completando oito anos em 2023. “São várias instituições de Caratinga e região já auxiliadas. E estamos fazendo um rodízio, repetindo essas instituições. Estamos muito felizes por ajudar mais uma vez a instituição Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales; a galera sempre vem nos encontros, fazemos mais uma vez o convite. É muito importante a presença do público para essa arrecadação, pois, toda a renda da portaria será 100% repassada para a instituição”.

No projeto, os músicos se envolvem totalmente engajados para o evento solidário e, inclusive, como explica Paulo Mattos, não cobram cachê. Várias apresentações estão previstas, para agradar a todo o público. “A galera vem mesmo com intuito de ajudar e colaborar. São 20 músicos envolvidos e 12 apresentações, pois, não conseguimos colocar todos, já que vai ser num final de tarde até o início da noite. São músicos de toda a região, variados. É um evento familiar, muito bacana, pode trazer as crianças”.

Nesta edição, o evento será realizado no D’Gusta Gastrobar. João Paulo Condé, proprietário do estabelecimento enfatiza a satisfação de abrir as portas para o evento. “Um projeto social desse tamanho, que vem já há um tempo arrecadando essa grana e agora destinando essa portaria ao Recanto dos Idosos, não pensamos duas vezes e aceitamos. Boa parte dos cantores são grandes amigos e hoje a sociedade cada vez mais precisa de entender que se não unirmos não vamos fazer grandes coisas. Num mundo cada vez mais globalizado, cada um pensando no seu, esse projeto que junta os músicos para essa arrecadação, é uma imensa alegria”.

O gerente Hiendrick Oliveira faz o convite para que a população prestigie e promova o bem. “É neste dia 27 de agosto, a partir das 14h. O bar fica na Rua Coronel Galdino Pires, 428, centro, ao lado do Tiro de Guerra. Contamos com a presença de vocês para esse evento que vai ser sucesso na cidade”.