Mais um exame de faixa promovido pela Associação Korion

CARATINGA – a associação Korion de Depostos promoveu mais um exame de faixa para alunos do taekwondo. Ele foi realizado no último sábado (27/8) na Escola Professor Jairo Grossi. “Queremos agradecer à diretora, senhora Eci Fernandes Soares Ricardo, e a supervisora pedagógica, senhora Angélica Cristina, pelo apoio dispensado ao esporte dentro da escola, que é uma das bases para nossos jovens. Agradecemos também ao professor Thiago Franco, faixa preta 1º DAN, responsável pelo taekwondo na escola”, disse Marcelo Cardozo, diretor técnico da Associação Korion de Desportos e mestre examinador.

Conforme Cardozo, o exame foi excelente, contando com a presença dos familiares dos alunos, que fizeram uma brilhante apresentação das técnicas aprendidas durante as aulas. “Toda escola deveria ter grandes oportunidades aos alunos em aprenderem várias modalidades esportivas e no caso do taekwondo seria uma ferramenta a mais na parte disciplinar e educacional dos alunos, uma vez que é uma arte marcial, que tem como base a disciplina”, avalia Cardozo.

Cardozo prossegue dizendo que “fico feliz por em Caratinga existir pessoas como a diretora Eci, que conhece o taekwondo de longa data, uma vez que seus filhos já praticaram a modalidade há muitos anos, ao qual fui colega de todos eles na época, e assim ela oportunizar a estes alunos da escola”.