Entre Folhas: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fecha parceria com Sicoob Credcooper para formação de cooperativa agropecuária

ENTRE FOLHAS – O treinamento do núcleo de Entre Folhas para a formação de uma cooperativa agropecuária na região de Caratinga aconteceu nos dias 29 e 30 deste mês de agosto, na Câmara Municipal. O curso gratuito, oferecido pelo banco Sicoob Credcooper, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, foi ministrado pelo Gerente de Responsabilidade Socioambiental do banco, Fábio Junio de Carvalho e contou com a palestra do produtor de café, Jair Monte.

Durante os dois dias de especialização os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a cultura do cooperativismo e tiveram acesso às informações necessárias para alavancar o projeto da Cooperativa na região e beneficiar diversas famílias, principalmente os trabalhadores da agricultura familiar. “A grande busca que a gente tem é a organização e a estruturação dos produtores, para que coletivamente possamos desenvolver a agricultura e agropecuária na região”, revelou o gerente do Sicoob, Fabio Junio, que explicou também a dinâmica do evento. “Neste primeiro momento, trabalhamos a formação do cooperado de acordo com princípios voltados para a coletividade e no segundo dia decidimos a formação das lideranças, definindo o coordenador do grupo”, sintetiza. Ainda de acordo com informações do gerente do Sicoob, Fábio Junio, após a formação dos grupos feitos nas 10 cidades onde o banco atua, será trabalhada a constituição da cooperativa, com a formação e estruturação do estatuto, para finalmente promover a assembleia. Ele revelou, ainda, que o procedimento deve ser finalizado até meados de abril de 2023.

De acordo com informações do palestrante, Jair Monte, a participação dele no treinamento, voltada à formação humana, está relacionada à vivência no mundo das organizações rurais, desde a infância. “Participei de associações de produtores desde os meus 14 anos e isso me fez ver as dificuldades do dia a dia do trabalhador, então tive que aprender a superar os confrontos e é exatamente essa formação que vamos passar para os grupos”, completa. Ainda segundo o palestrante, a expectativa e que Entre Folhas seja um grupo de base da cooperativa que será construída na região. Por votação, o produtor de café, Reginaldo Simões foi nomeado líder do grupo de Entre Folhas.

