Prefeitura em parceria com o Clube de Regatas Flamengo realiza seletiva de futebol gratuita

CARATINGA- Entre os dias 5 a 7 de agosto, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em parceira com o Clube de Regatas do Flamengo realizou uma seletiva de futebol de campo para crianças, adolescentes e jovens de nove a 19 anos.

Participaram do evento 685 jovens atletas vindos de clubes dos municípios de Caratinga (equipes do distrito de Patrocínio, Esporte Clube Caratinga, Escolinha do Flamengo Caratinga, AABB, Niterói Futebol Clube), Ubaporanga, Inhapim, São Domingos das Dores, Ipatinga, Córrego Novo, Imbé de Minas e Piedade de Caratinga.

Conforme a Prefeitura, o objetivo da seletiva foi dar oportunidade para que crianças e adolescentes da região pudessem passar por uma avaliação de um grande clube brasileiro sem que houvesse custos aos participantes, “tendo em vista, que para participar de tal evento, os interessados teriam gastos com transporte, alimentação e hospedagem para a sede dos clubes de futebol que tradicionalmente realizam esse tipo de avaliação”.

O Clube de Regatas Flamengo enviou a Caratinga dois avaliadores técnicos, Márcio Willian e Luciano Veloso, que durante os três dias de evento, puderam avaliar os jogadores de base. Luciano Veloso inclusive já trabalhou em diversos clubes brasileiros com atletas que vieram a se tornar grandes craques no futebol, como o zagueiro Davi Luiz e o atacante Huck, ambos durante sua passagem pelo Esporte Clube Bahia.

O evento foi realizado no Estádio Doutor Maninho e segundo o idealizador, José Antônio da Silva, diretor esportivo da Prefeitura de Caratinga, a seletiva foi um grande sucesso. “Pudemos dar a oportunidade para mais de 600 jovens de Caratinga e região, em demonstrar seus talentos no futebol aos olhos de grandes avaliadores técnicos de um dos principais clubes do Brasil e o mais importante de forma gratuita. Há uma boa expectativa que alguns desses jovens sejam chamados para novas avaliações e quem sabe integrar as equipes de base do Flamengo ou serem direcionados para outros clubes, dependendo da demanda e da qualidade individual demonstrada. Estamos muito felizes com o resultado e esperamos tornar esse evento uma tradição em nossa cidade todos os anos, não faltará empenho para que isso aconteça”.

Antônio ainda agradece o apoio do Restaurante Paletta, Sicoob Credileste, Esporte Clube Caratinga e do Supermercado Soares que contribuíram para a realização da seletiva.