Mais de 300 quilos de bacon apreendidos durante blitz na BR-458

Produto era impróprio para o consumo e tinha como destino a cidade de Caratinga

INHAPIM – Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 348,5 quilos de bacon durante blitz no km 99 da BR-458, em Inhapim. O produto era impróprio para o consumo e tinha como destino a cidade de Caratinga.

Durante operação, a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo Fiat Fiorino, placas de Tarumirim, que transportava 14 sacos contendo 205 sacolas de 1.7 kg de bacon, totalizando 348,5 quilos de produto em temperatura ambiente e sem os devidos selos de inspeção sanitária. Segundo o condutor, o produto seria destinado ao comércio na cidade de Caratinga.

Foi realizado contato com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que compareceu ao local, ratificando as condições impróprias para consumo.

Diante exposto, foi dado voz de prisão ao condutor sendo conduzido a delegacia de Polícia Civil de Inhapim, onde foi ratificada sua prisão.

O produto foi destinado ao IMA, que realizou o devido descarte em aterro sanitário.