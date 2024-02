Mãe e filhos morrem após fiação elétrica romper e atingir piscina no Paraná

Segundo testemunhas, fio caiu depois da queda de um galho; vento chegou a 60 km/h no momento do acidente

Três pessoas morreram depois que cabos elétricos caíram dentro de uma piscina em Rio Branco do Sul (PR), cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Curitiba.

Segundo testemunhas, a fiação caiu depois de ter sido atingida por um galho, que caiu em razão da ventania que estava no local. O caso ocorreu no último domingo (4) em uma chácara na área rural do município. Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), os ventos chegaram a 60 km/h no momento do acidente.

Os mortos foram identificados como Roseli da Silva Santos, 41 anos, Emily Raiane Lara dos Santos, 22, e Agner Santos Coutinho, 17. Roseli era mãe de Emily e Agner.

Outras nove pessoas foram resgatadas. Dessas, seis apresentavam ferimentos leves, duas tinham ferimentos moderados e uma ficou em estado grave.

A Polícia Civil do Paraná informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.

O Corpo de Bombeiros do estado alertou, em nota, para que em situações de mau tempo “as pessoas procurem um local abrigado e protegido, não devendo permanecer em hipótese alguma em locais descampados, lagos, rios, praias ou piscinas.”

A CNN procurou a prefeitura de Rio Branco do Sul, mas não obteve retorno.

Fonte: CNN Brasil