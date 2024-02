Mãe e filhos de Governador Valadares morrem em acidente nos EUA

Uma família de Governador Valadares morreu em um acidente no sentido norte da Rota 8, em Beacon Falls, Connecticut, EUA.

O carro em que mãe, filhos e o marido estavam, foi atingido na traseira na tarde de domingo (3), por uma caminhonete dirigida por um americano, de 40 anos, que estava sozinho.

Conforme a imprensa local, todas as cinco pessoas foram levadas para o Hospital Waterbury.

Os brasileiros ficaram gravemente feridos. As crianças não resistiram aos ferimentos e morrem ao dar entrada na unidade. São elas, Riquelme Alves Brito, de 3 anos, e Laura Vitoria Alves Brito, de 6.

A mãe das crianças, Andresa Alves de Brito, de 25 anos, morreu pouco depois da internação hospitalar.

Amigos de Governador Valadares informaram que a jovem morava no bairro Santa Rita e emigrou para o país norte-americano há 3 anos, levando a filha Laura e grávida do filho mais novo.

Ainda conforme os amigos, o companheiro de Andresa de 33 anos, que é pai Riquelme, permanece internado em coma. Ele quebrou a clavícula e um osso do pescoço.

Já o motorista da caminhonete que atingiu o carro dos brasileiros sofreu ferimentos leves.

O noticiário local informou ainda que a rodovia ficou fechada por algumas horas para o trabalho da Polícia Estadual de Connecticut e teve o tráfego normalizado por volta das 20h de domingo.

A família iniciou uma campanha para arrecadar fundos e trazer os corpos de mãe e filhos, de volta ao Brasil.

Fonte: G1