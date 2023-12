Mãe e filho morrem depois de comerem doce de padaria famosa

Uma sobremesa consumida por uma família em Goiânia resultou na morte de duas pessoas neste domingo. Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e Luzia Alves, de 86 anos, faleceram após passarem mal logo após a ingestão do alimento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e as autoridades mantêm sigilo sobre a causa das mortes.

Leonardo Pereira Alves era assistente de gestão administrativa e trabalhava na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA). A Polícia Civil divulgou uma nota de pesar lamentando a perda do servidor. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela esposa de Leonardo, Eliane Alves, a nora do casal, Amanda Partata, também consumiu a sobremesa, mas não precisou ser internada e retornou para sua cidade natal, Itumbiara, no sul goiano. Amanda está grávida e passa bem.

A Perdomo Doces, fabricante da sobremesa em questão, informou que recolheu todo o lote dos produtos que estão sendo investigados após as mortes. A empresa afirmou estar cooperando plenamente com as autoridades e disponibilizou acesso irrestrito às suas unidades para inspeções dos órgãos fiscalizadores.

A Perdomo Doces possui seis lojas localizadas em Goiânia, Anápolis e Brasília. A empresa tem uma presença consolidada no mercado e é conhecida pela qualidade de seus produtos. O recolhimento do lote suspeito visa garantir a segurança dos consumidores.

As autoridades continuam investigando o caso e aguardam os resultados das análises laboratoriais para determinar a causa das mortes. Enquanto isso, a população é orientada a evitar o consumo da sobremesa em questão até que mais informações sejam divulgadas.

Fonte: Jornal Aqui