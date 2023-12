Ministério Público em Inhapim oferece denúncia em caso de estupro de vulnerável e comunica prisão de filho que agrediu a mãe

INHAPIM – O Ministério Público de Minas Gerais, 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, através do promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, ofereceu denúncias em casos estupro de vulnerável e agressão de filho a mãe.

Estupro de vulnerável

No primeiro caso, a denúncia é em desfavor de um homem de 43 anos de idade à época dos fatos, monitor escolar no município de Inhapim, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, tratando-se de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, ocorrido no segundo semestre de 2022, no referido município, envolvendo uma criança de quatro anos. O processo tramitará perante a 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Inhapim, e o denunciado, se condenado, deverá cumprir de 8 a 15 anos de reclusão em regime fechado.

Filho agrediu a mãe

No segundo caso, o Ministério Público comunica a prisão de um homem de 36, em cumprimento a mandado durante a operação policial Panoptico da PMMG. A prisão foi realizada a pedido do Ministério Público de Inhapim em atuação pela execução penal, após recebimento de denúncias de que o indivíduo agredia sua mãe, de 64 anos. O detido encontrava-se sob o benefício do livramento condicional desde outubro desse ano, tendo a prática destas agressões ensejado a suspensão do benefício e a regressão do sentenciado para o regime fechado.