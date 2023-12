Bahia: dentista foi morto por causa de dívida de R$ 100, diz delegada

Polícia prendeu nesta segunda-feira (22) um suspeito de ter cometido o homicídio. A Polícia Civil da Bahia prendeu na manhã desta segunda-feira (22) Patrick Pereira de Souza Pinho, de 22 anos. Ele é apontado como autor da morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, em um prédio de luxo em novembro deste ano. Patrick foi preso dentro de casa, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Em entrevista coletiva, as delegadas Pilly Dantas e Zaira Pimentel afirmaram que os dois brigaram por conta de uma dívida de drogas no valor de R$ 100. Durante interrogatório, o rapaz confessou o crime, disse que agiu sozinho e negou relacionamento amoroso com a vítima. Segundo as investigações, Patrick atuaria como intermediário entre o dentista e traficantes de drogas. “Eles se conheceram em uma praça, na avenida Garibaldi, cerca de um mês antes do crime. No dia que foi morto, Lucas teria convidado o investigado para ir no apartamento dele. Eles iniciaram a discussão pela dívida, acabaram entrando em uma luta corporal e então acaba cometendo o homicídio”, detalhou a delegada Zaira Pimentel. Ao perceber que o dentista estava morto, decidiu amarrar os pés da vítima e roubar alguns pertences.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito morava com a namorada e foi encontrado embaixo de uma pia, enrolado em um cobertor. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios, que também cumpriram um mandado de busca e apreenderam na casa do suspeito uma televisão, que pode ter sido roubada da vítima. O aparelho será encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Patrick relatou ter descartado os outros objetos, como roupas e o celular. O relógio e o notebook foram vendidos em uma feira.

O corpo de Lucas foi encontrado no apartamento dele, no Rio Vermelho, no dia 25 de novembro, em avançado estado de decomposição.

A análise de imagens de câmeras de segurança, oitivas e diligências investigativas auxiliaram na identificação e localização do autor do crime. A tatuagem que ele tem em um dos braços também ajudou as investigações.

Já foram ouvidas 24 pessoas e ainda faltam mais dois depoimentos. Patrick vai cumprir prisão temporária por 30 dias e está à disposição da Justiça.

