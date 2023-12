Levantamento aponta que agosto foi o mês mais violento no trânsito em Caratinga

Ao todo, 740 acidentes foram contabilizados até o momento em 2023

CARATINGA- Em 2023, até o momento, Caratinga registrou 740 acidentes automobilísticos, ficando fora dos setenta municípios com mais acidentes do Estado. O ano de 2023 apresenta uma leve estabilidade em comparação a 2022, quando foram registrados 749 acidentes automobilísticos.

Entre essas ocorrências, a colisão frontal é a mais perigosa, envolvendo apenas veículos automotores, com 132 acidentes; a colisão lateral registrou 101 casos, ficando atrás do choque com 208 ocorrências policiais.

Os automóveis representam 55,87%, seguidos pelas motocicletas com 26,17%, caminhões com 8,47%. As bicicletas aparecem em novo lugar, contribuindo com 0,67% dos acidentes. Dos 740 acidentes registrados, houve o envolvimento de 1.207 veículos.

Um dado que chamou a atenção foi o baixo índice de acidentes envolvendo veículos de aprendizagem, com apenas um caso em todo o ano, embora ainda tenha havido um aumento, uma vez que em 2022 não foram registrados casos.

Os veículos alugados representaram 4,26% dos acidentes, com 51 veículos envolvidos.

O mês de agosto de 2023 foi o mais violento no trânsito, com 78 registros de acidentes, enquanto fevereiro foi o mês menos violento, com 51 ocorrências.

Os acidentes envolvendo lesões leves ou sem lesões representam 84,68%, enquanto as lesões graves 14,11% e vítimas fatais, 1,21%.

O Delegado Chefe do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, Gilmaro Alves Ferreira, destaca que o índice de acidentes não pode ser analisado de forma isolada, devido aos diversos fatores que podem influenciar, tais como o número de veículos em uma cidade, a infraestrutura viária, o comportamento dos motoristas, as condições meteorológicas, a iluminação nas vias, o desenho urbano e as condições dos veículos, entre outros. “É crucial realizar um trabalho de conscientização dos motoristas para reduzir esses números, uma vez que isso certamente também impacta a saúde pública de uma cidade, dado que os atendimentos geralmente são conduzidos pelo sistema único de saúde”.

Além disso, é importante ressaltar que tais acidentes acarretam custos significativos para a sociedade, tanto em termos pessoais quanto econômicos. “Portanto, é imperativo adotar medidas que visem à prevenção, contribuindo não apenas para a segurança nas vias, mas também para a redução dos encargos relacionados a esses eventos”, pontua o delegado Gilmaro Alves Ferreira, chefe do 12º Departamento.