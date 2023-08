Lar dos Idosos Monsenhor Rocha prepara mais uma edição da Feijoada

CARATINGA- O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha vai promover no dia 27 de agosto, a partir das 11h, mais uma edição da Feijoada Beneficente.

Conforme o presidente Sebastião Fausto, os ingressos já estão disponíveis. “Um evento que acontece há muito tempo. Os ingressos podem ser adquiridos com os vicentinos e temos no centro da cidade dois comércios vendendo, Caratinga Importados e Papelaria São Paulo. Também nos escritórios das paróquias Nossa Senhora da Conceição e Senhor Bom Jesus, além do Lar dos Idosos. No dia também teremos na portaria”.

A feijoada completa já é tradicional em Caratinga e o público é convidado a contribuir com mais um evento do Lar. “Venha prestigiar nossa feijoada e ajudar nas obras sociais. Vendemos no máximo 1.200 ingressos, são limitados, pelo valor de R$ 25 e você come feijoada à vontade. Bebidas à parte. Quem optar por levar para a casa, pode vir a partir de 10h30 e pegar na portaria. Teremos música ao vivo até às 14h”.

De acordo com Fausto, a verba será destinada, especialmente, para completar o 13° salário dos nossos servidores. “Comprem com antecedência, vamos participar, comprar o ingresso e saborear a nossa feijoada”, finaliza.