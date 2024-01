Lama e transtornos no Bairro das Graças

Rua teve bloquetes do calçamento arrancados com a força d’água

CARATINGA- Lama e prejuízos no Bairro das Graças em Caratinga. Com as chuvas da noite desta terça-feira (30), foram registrados pontos de alagamento nas vias principais de acesso ao bairro.

Na Rua Vereador José Alexandrino Campos, os bloquetes do calçamento foram arrancados com a força d’água. Na manhã desta quarta-feira (31), moradores e comerciantes fizeram limpezas e contabilizaram prejuízos. Os transtornos também eram perceptíveis às margens da rodovia.

Uma equipe da Secretaria de Obras esteve no local avaliando os danos.