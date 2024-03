Kayllane Guimarães, T. Otoni, é a vítima fatal do acidente na Lajinha

A jovem Kayllane Guimarães do Nascimento, de 20 anos de idade, natural de Teófilo Otoni, faleceu em um acidente automobilístico por volta das 08h15 deste sábado, na entrada da Lajinha, BR-116.

Segundo informações ela era passageira do veículo, que realizava a entrega de compras da internet na localidade. Ainda de acordo testemunhas, o carro que ela estava capotou mais de uma vez, até parar numa área de venda de mudas de plantas.

O Samu e a PRF atenderam a ocorrência. A perícia da Polícia Civil está no local para apurar as causas do sinistro. O corpo foi removido para o IML de Teófilo Otoni.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni