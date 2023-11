Justiça e Sicoob Credcooper celebram parceria em assistência à população carcerária com quadro de dependência química

CARATINGA- Prestar assistência social para indivíduos privados de liberdade com histórico de uso de álcool e drogas, prevenindo o seu uso e fortalecendo os laços de pertencimento para ampliar o acesso a cidadania e prevenir a reincidência criminal.

O projeto Despertar é uma idealização do Conselho da Comunidade na Execução Penal juntamente com a 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga. O projeto é ainda fruto de parceria com a iniciativa privada através do Sicoob Credcooper e visa desenvolver atenção especializada aos indivíduos em cumprimento de pena no Presídio e APAC.

Atendimento individual e grupal, palestras, trabalhos em grupo, encaminhamento para atendimento psicológico, acompanhamento com a família, articulação com a rede de serviços. Desde o lançamento, que ocorreu em abril deste ano, aproximadamente 50 presos já foram atendidos pelo projeto.

O relatório de atividades do projeto foi apresentado nesta terça-feira (28), durante visita do juiz Consuelo Silveira Neto e do presidente do Conselho da Comunidade Pedro Heringer ao Centro Administrativo do Sicoob Credcooper. Eles foram recepcionados pelo presidente do Conselho de Administração Vagner Ribeiro.

O juiz Consuelo destacou que a proposta propicia que os indivíduos, quando adquirirem a liberdade, possam estar livres do vício e assim não retornar para a criminalidade. “E com grande satisfação já recebemos esse resultado positivo em relação aos atendidos, com alguns encaminhados para clínicas de recuperação, no sentido de dar continuidade ao tratamento e outros já estão inseridos no mercado de trabalho, objetivando afastar do vício das drogas e não rescindir. Essa parceria é muito importante porque mostra esse compromisso social da instituição na melhoria da sociedade como um todo e valorização do ser humano”.

Vagner Ribeiro explica que o projeto vem de acordo aos valores da cooperativa, de forma especial no ano em que o Sicoob Credcooper completa 40 anos. “Gosto muito de falar no slogan, uma história construída por muitas vidas. E cabe a nós, os atuais gestores, continuar construindo essa história, que muitas vezes as pessoas pensam que é construída apenas nos números, mas, nós enquanto cooperativa, temos uma função social e ambiental muito grande. Ter a oportunidade de exercer um dos princípios cooperativistas que é o interesse pelas comunidades, através desse projeto tem sido muito gratificante, proporcionar a essa população carcerária em vias de sair do sistema prisional, essa reinserção. Mecanismos para inibir essa dependência química. Ficamos muito felizes por essa parceria e credibilidade e confiança depositadas no Sicoob Credcooper”.

Pedro Heringer frisa que a parceria contribui no trabalho desenvolvido pelo Conselho, ajudando a população carcerária e seus familiares. “Fazemos visitas nas residências e unidades prisionais. Procuramos ajudar, principalmente, as pessoas que estão para sair do presídio. Os desafios são muito grandes para eles, estão fora da comunidade. Tudo que eles precisam é difícil, então, temos agora especificamente esse projeto, agradecemos muito a Credcooper por essa parceria. Não encontramos aqui dificuldade em fazer o acordo desse projeto, para ajudar essa população que precisa tanto de ajuda”.