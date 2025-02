Justiça determina que estado pague pensão à filha de jovem morta em viatura

A informação foi confirmada pelo pai de Thainara Vitória Francisco Santos. A jovem morreu durante uma abordagem policial em novembro de 2024

A justiça determinou que o estado de Minas Gerais pague uma pensão para a filha de Thainara Vitória Francisco Santos, de 18 anos, que morreu enquanto era conduzida pela Polícia Militar de Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, em novembro do ano passado. A informação foi confirmada pelo pai da jovem e pelo advogado da família ao Estado de Minas.

O pai da jovem, Reginaldo Santos, comemorou a decisão. “A Thainara que trabalhava para arcar com as despesas e o sustento de minha neta e, quando aconteceu o ocorrido, ficamos sem muitos recursos. Essa pensão que o juiz concedeu vai ajudar muito nas despesas e no tratamento médico da minha neta”.

A filha de Thainara tem 5 anos e é diagnosticada com nanismo. De acordo com os advogados da família, Márcio dos Santos e Matheus Lopes Santos, o pedido da defesa é de que a pensão seja paga para a filha de Thainara até os 25 anos dela. “A decisão da justiça nos deixou muito satisfeitos, como advogados e como humanos. A jovem trabalhava muito para sustentar a menina”.

A jovem morreu ao ser detida pela polícia ao tentar proteger o irmão, que é autista, durante uma abordagem em casa. A mãe de Thainara, Juciléia dos Santos da Cruz, de 46 anos, afirma que ela e o irmão dela foram agredidos covardemente pelos policiais. Ela disse ainda que o filho, que é do espectro autista, atacou um militar, foi agredido e a irmã tentou defendê-lo. A jovem estava grávida de quatro meses quando morreu.

Uma gravação, feita por vizinhos da família, registrou os últimos instantes da jovem com vida. Do lado de fora do apartamento, populares alertam para os policiais que “o menino é doente da cabeça” e que ele “não é envolvido [com o crime]”.

Mesmo assim, os agentes seguem usando a força para imobilizar os irmãos. “É só ele parar de resistir”, diz um dos oficiais. Nas imagens, é possível ver que ao menos oito policiais participam da ação. Tanto a jovem quanto o irmão teriam supostamente agredido os oficiais, que decidiram, então, imobilizá-los.

A jovem foi detida, mas sentiu-se mal e foi levada, de viatura, a um hospital. Ao chegar à porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Isa, a menos de dez minutos da casa, os policiais a encontraram inconsciente e chamaram um médico, que constatou a morte ainda no local.

Ainda de acordo com o advogado Márcio dos Santos, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a causa da morte de Thainara seria asfixia mecânica e ela morreu após “desproporcional e vexatória atuação da Polícia Militar”.