Saiba o que abre e o que fecha no Carnaval

CARATINGA- Embora não seja feriado, o Carnaval altera a rotina da população, por isso, é importante ficar atento ao funcionamento dos estabelecimentos nesse período. Confira:

COMÉRCIO

Em Caratinga, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) determina que o Dia do Comerciário será comemorado na segunda-feira de Carnaval. Dessa forma, as empresas que desejarem abrir no dia 3 de março devem conceder uma folga compensatória ao colaborador dentro do prazo de 30 dias após o dia trabalhado. “Pedimos aos lojistas que fiquem atentos a essa determinação e organizem suas escalas de trabalho conforme previsto na CCT”, destaca a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Considerando que o Carnaval não é feriado nacional e estadual, e em Caratinga é considerado ponto facultativo, o comércio poderá funcionar na terça-feira (4). Na quarta-feira (5), grande parte das empresas inicia suas atividades ao meio-dia, mas, cada empresário pode estabelecer o seu horário.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 3 e 4 de março, feriados bancários, durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05), a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 03/03 e 04/03, feriado bancário – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 05/03. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

UAI

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), não terão expediente no período de 1° a 5 de março, em razão do período de Carnaval. O funcionamento será retomado na quinta-feira (6/3) em todo o estado.

Diversos serviços prestados nas unidades também estão disponíveis em formato virtual nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br), aplicativo MG App, terminais de autoatendimento e nas páginas dos órgãos responsáveis. Nas UAIs, os atendimentos são realizados somente com agendamento prévio, feito gratuitamente nesses canais.

PREFEITURA E CÂMARA

Na Prefeitura e Câmara de Vereadores de Caratinga não haverá expediente de segunda-feira (3) a quarta-feira (5). Os serviços essenciais, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estão mantidos.