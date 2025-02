Acordo de Mariana: Caratinga deve receber R$ 27 milhões em 2025

Prefeito explica que restante do valor deve ser pago uma vez por ano, totalizando R$ 202.785.036,28

CARATINGA- Após o município assinar a adesão ao Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, o prefeito Dr. Giovanni concedeu entrevista ao DIÁRIO e destacou que, do total de R$ 202.785.036,28, Caratinga deve receber R$ 27 milhões ainda em 2025.

“Assinamos a repactuação com a Samarco, a respeito do acidente de Mariana. Devemos receber esse ano R$ 27 milhões para aplicar exclusivamente em saneamento, ou seja, drenagem de galerias, água e rede de esgoto, não mais do que isso”, destacou o prefeito.

De acordo com o chefe do executivo, o restante dos recursos será dividido em 20 parcelas. “Durante 20 anos, uma parcela por ano. Ou seja, esse recurso não vai cair R$ 200 milhões na conta da Prefeitura. Uma vez por ano, a prefeitura vai receber uma parcela em torno de R$ 8 milhões para ser aplicado naquilo que o executivo, juntamente com a comunidade, desejar. Esse recurso, sim, nós poderemos usar em construção de asfalto, poderemos usar em construção de praça, de escola. Nós só não poderemos utilizar na folha de pagamento ou pagar alguma dívida do município. Entretanto, ele é de livre aplicação do executivo”.

Caratinga tem direito ao recurso em função da Ilha do Rio Doce, que pertence a Caratinga. Desde 2015, com rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, e a consequente contaminação do rio Doce, os moradores da localidade enfrentam problemas com o consumo de água.