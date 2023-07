Junho de conquistas

Evaristo Hoste de Moura apresenta resultados no atletismo

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura apresenta mais resultados no atletismo.

No dia 4 de junho, ele participou do 4° Desafio do Cuiabá, em Carmo da Mata, cidade do Sul de Minas, com um percurso de 7Km. Evaristo conquistou a primeira colocação da faixa etária.

No 17 de junho, o atleta participou da Ultramaratona e Maratona Galo Véio, em Mariana. “Obtive a segunda colocação na faixa etária de 56 a 59 anos. Uma corrida cujo percurso foi desenvolvido em sua maior parte em trilhas, com uma elevadíssima altimetria, o que por sua vez resultou num altíssimo grau de dificuldade e riscos durante o trajeto; com uma organização impecável na marcação do percurso, no interior da mata. A chegada e largada se deu na praça Gomes Freire, um dos principais pontos turísticos da histórica Mariana”.

E o próximo desafio já está marcado. No dia 8 de julho, Evaristo Hoste participará dos 7 km da Toca Raul, em São Thomé das Letras. “Vale salientar sempre que os recursos do Bolsa Atleta Municipal têm sido de grande suporte financeiro, para eu poder me inscrever nas competições”, finaliza.