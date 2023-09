Jovem preso por tráfico no bairro Mangueira, em Manhumirim

MANHUMIRIM – Nesta segunda-feira (11), um jovem, 20 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Mangueira, em Manhumirim.

A Polícia Militar recebeu informações dando conta que indivíduos envolvidos com tráfico de drogas estariam portando armas de fogo no bairro Mangueira e haviam, inclusive, efetuado disparos. Uma equipe foi ao local e se deparou com um dos autores. Durante as buscas pessoal e residencial foram encontradas uma arma de fogo, tipo garrucha calibre 32, 11 munições do mesmo calibre, três pedras de crack, R$74,00, além materiais para separar e embalar drogas.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.