Jovem preso por posse irregular de armas de fogo

CHALÉ – Um jovem, 20 anos, foi conduzido nesta segunda-feira (28) por posse irregular de armas de fogo. A ocorrência foi registrada no bairro Floresta, Chalé.

Durante operação de prevenção a crimes de homicídio, a Polícia Militar se deslocou até a casa de um autor de ameaça, e que segundo informações possuiria armas de fogo. Ao ser abordado, ele acabou por confessar possuir duas garruchas calibre 22, que foram apreendidas.

Diante dos fatos, o autor foi preso por posse irregular de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas apreendidas, para providências decorrentes.