Jovem preso com capa de colete cheio de drogas

CARATINGA – Um jovem, 23 anos, foi preso nesta quarta-feira (8) pela Polícia Militar. Ele é acusado de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Francisco Gomes da Luz, bairro Santo Antônio. Chamou atenção dos militares a forma com que o rapaz transportava os entorpecentes, que foram ‘escondidos’ na capa de um colete.

No transcorrer da Operação Guardião das Palmeiras 8 anos, a PM recebeu informações de um indivíduo realizando tráfico no bairro Santo Antônio. Equipe Tático Móvel, comandada pelo sargento Souza Braga, fez as averiguações e abordou o jovem de posse dos materiais ilícitos. Os policiais apreenderam 17 buchas e 10 tabletes de maconha, 20 pedras de crack, 62 pinos e 41 papelotes com cocaína. O colete também foi recolhido pela PM.

O autor foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.