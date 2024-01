Jovem morto a tiros em Bom Jesus de Realeza

MANHUAÇU – Um crime de homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (1) na rua Alfredo Garcia, em Bom Jesus de Realeza, distrito de Manhuaçu. Marcos Antônio Calisto dos Santos, 27 anos, foi morto a tiros.

A Polícia Militar recebeu ligação dando conta que um indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo no distrito de Bom Jesus de Realeza. Segundo informações, a vítima estava deslocando pela calçada, quando o autor se aproximou a pé, e efetuou os disparos. Logo em seguida, o autor fugiu sentido BR-116 tomando rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

O local dos fatos foi isolado e a perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe.

Segundo informações levantadas pela PM, a motivação do crime estava relacionada ao tráfico de drogas.

As equipes da Polícia Militar conseguiram identificar o autor do crime e segue em diligências a fim de efetuar sua prisão. Denúncia podem ser feitas via 190 ou Disque denúncias, 181.