Jovem é morto a tiros depois de atropelamento de cão na Grande BH

Vítima chegou a ser socorrido para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, mas morreu durante cirurgia. Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (6/8) devido a um atropelamento de cachorro no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com boletim de ocorrência, o primo da vítima contou que estava dirigindo um carro Volkswagen Fox, com a mãe e a vítima como passageiros. Na altura da rua José Cassimiro Nogueira, ele afirmou que atropelou um cachorro que entrou de forma repentina na rua. A tia da vítima contou à polícia que estava no banheiro quando escutou os disparos e o grito de socorro do sobrinho. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas deflagradas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa foram danificadas devido aos disparos.

A Polícia Militar localizou câmeras de segurança na região que flagraram a ação do suspeito. Depois de atirar, ele fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves. Até o momento, ninguém foi preso.

Quando o trio voltou para casa, um motociclista se aproximou do imóvel e questionou quem havia atropelado o cachorro. Antes de receber uma resposta, o suspeito atirou.