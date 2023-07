Jiu-Jitsu da região representado no Vale do Aço

Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/Equipe Norfight apresenta resultados de competição com alunos de Caratinga, Inhapim e Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO- O 2º Open de Jiu-Jítsu Vale do Aço 360° foi realizado no dia 9 de julho, em Timóteo. O evento contou com a participação de 28 equipes de várias regiões do estado, dentre elas a Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/Equipe Norfight, com atletas de Inhapim, Caratinga e Piedade.

A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/Equipe Norfight participou com 41 atletas, sendo 23 alunos de Inhapim, onde funciona uma unidade com o projeto “Jiu-Jitsu para Todos”, comandado pelo faixa-preta Flávio Nascimento; 10 alunos de Piedade de Caratinga que são atendidos pelo mesmo projeto e sete atletas de Caratinga.

O técnico Jean Chaves destaca a classificação da equipe, que conquistou o oitavo lugar e desempenho do atleta João Lucas Temporim, que é contemplado pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. “É uma ajuda que vem proporcionando a ele participar de grandes competições e ele vem trazendo resultados excelentes. A competição foi muito boa, nossa equipe conseguiu uma conquista muito grande, tendo em vista a quantidade de equipes e número de participantes. Agradeço ao Bolsa Técnico de Caratinga; ao prefeito de Piedade de Caratinga, Adolfo Bento que vem nos ajudando bastante. Em Inhapim, agradeço ao Flávio e ao patrocinador Laborcentro, na pessoa do senhor Cleviston Santana. Também registro o Nadinho’s Restaurante, Central Farma e o Diário de Caratinga, que ajuda a divulgar nosso esporte”.