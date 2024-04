Iraniano encontra saco com ouro e dinheiro no lixo, no valor de 191 mil reais, e devolve para o dono

De acordo com o homem, ele conseguiu encontrar o dono a partir de um cartão que havia dentro da bolsa

Um iraniano estava vasculhando um caixote de lixo quando encontrou um saco de ouro e dinheiro no valor de US$ 38 mil (cerca de 191 mil reais). Porém, ao invés de ficar com a quantia, ele resolveu se esforçar para encontrar seu dono e devolvê-la, como informou o jornal local Etemad nesta segunda-feira.

— Meus pais me ensinaram que quando se encontra algo alheio é preciso devolver ao dono — declarou ao jornal o honrado habitante de Aligudarz, cidade do oeste do Irã.

No dia 22 de março, o homem de 52 anos descobriu a pequena fortuna vasculhando caixotes de lixo abandonados na rua.

— Quando comecei a separar o lixo, me dei conta de que dentro de um saco havia ouro e dólares — por um valor estimado de 20 bilhões de riais (cerca de 191 mil reais), relatou.

— Guardei o ouro e os dólares durante alguns dias, mas não podia ficar com eles — devido aos princípios de honestidade que lhe inculcaram seus pais, acrescentou o homem, que afirma ter encontrado o dono da bolsa graças a um cartão bancário que havia dentro.